Basen skal ligge vest for byen Tiberias, som ligger ved bredden av Genesaretsjøen. Ikke siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut for sju måneder siden har Hizbollah angrepet mål så langt inne i Israel.

Det israelske militæret (IDF) har foreløpig ikke bekreftet angrepet, til tross for at man kunne høre luftsirener i en landsby vest for Tiberias.

Ifølge israelske medier eksploderte en drone i nærheten av et trafikknutepunkt. Det skal ha ført til skader på infrastrukturen, men ingen skal ha mistet livet. Myndigheter advarte også innbyggerne om at en ny drone sirklet over området, ifølge den israelske kringkasteren Kan.

Ifølge Hizbollah rettet angrepet seg mot deler av det israelske luftforsvarets overvåkingssystem.

Angrepet skjer dagen etter at et israelsk luftangrep sør i Libanon tok livet av Hizbollah-offiser Hussein Mekki. IDF uttalte da at Mekki var ansvarlig for angrep mot israelsk territorium og sivile.

Hizbollah sier at onsdagens angrep kom som et svar på «attentater» utført av Israel, men opplyser ikke om det er Mekkis død de sikter til.