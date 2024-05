Utenriksminister Antony Blinken er onsdag i Israel for å ha samtaler med israelske ledere. I et møte med president Isaac Herzog uttalte han at det ene og alene vil være Hamas' skyld hvis Israels seneste våpenhvileforslag ikke går gjennom.

– Blinkens kommentarer er i strid med virkeligheten. Men det er ikke noe merkverdig at Blinken kommer med et slikt utsagn, ettersom han er kjent som Israels utenriksminister, ikke USAs, sier den høytstående Hamas-representanten Sami Abu Zuhri.

Han føyer til at den palestinske gruppa fortsatt gjennomgår Israels tilbud om en våpenhvile i bytte mot at gislene i Gaza settes fri.

Hamas ønsker seg en permanent våpenhvile og at Israel trekker seg helt ut av Gazastripen.