I mars ble 75 mennesker reddet fra skroget av en fiskebåt som lå opp ned utenfor kysten av Indonesia. Få dager tidligere hadde de vært nesten dobbelt så mange.

Først nå blir det som skjedde før kantringen kjent for omverdenen, takket være fortellingene til åtte av dem som overlevde.

Blant dem er ei tolv år gammel jente, som kun er identifisert med bokstaven N.

Da de indonesiske fiskerne og redningsskipene kom fram til skroget der de overlevende hadde klynget seg sammen i flere dager, forsøkte N å gjemme seg. Hun hadde allerede overlevd en natt i kapteinens lugar, der hun forteller at hun og flere andre jenter ble slått og voldtatt i timevis.

Lang kamp for å overleve

Som de fleste andre passasjerene hadde hun overlevd en militæroffensiv mot rohingya-bebodde områder vest i Myanmar, noe som tvang henne og hundretusener av andre til å flykte. Deretter overlevde hun nesten sju år i overfylte og voldsherjede flyktningleirer i Bangladesh.

Så langt hadde hun også overlevd båtturen, alene uten familien, som hun håpet skulle bringe henne til Malaysia, der hun var lovet bort til en mann hun aldri har møtt.

Så ga kapteinen ordre om at han ville ha flere jenter inn på soverommet sitt.

– Hvis dere ikke blir med oss, så kommer vi til å kantre båten, ropte han.

Det som så skjedde, var begynnelsen på nok en kamp for overlevelse både for N og de andre rohingyaene om bord. For mange ble dette den siste kampen – som de tapte.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bekreftet at 67 passasjerer, deriblant minst 28 barn, mistet livet da båten kantret, men fram til nå har årsaken til kantringen vært ukjent.

Menn tvunget inn i lasterom

Reisen til tolv år gamle N begynte i Bangladesh, da hun og andre rohingyaer ble fraktet over Bengalbukta av en rekke mindre båter. Selve marerittet begynte da de ble stuet sammen i en indonesisk båt som skulle ta dem til Indonesia. Deretter var det meningen at de skulle bli smuglet videre til Malaysia.

Noe av det første som skjedde, var at menn ble skilt fra kvinner, og mennene ble tvunget til å sitte i lasterommet. De som protesterte, ble slått, forteller Muhammed Amin. Kapteinen og mannskapet, som truet med at de hadde våpen, tvang deretter N og fire andre kvinner og jenter inn i kapteinens lugar.

En av kvinnene greide å komme seg unna, men de andre var fanget. Ifølge N deltok kapteinen og fem av de seks besetningsmedlemmene i overgrepene, som varte hele natten. Tidlig på morgenen fikk N lov til å gå på toalettet. Hun gjemte seg blant de andre kvinnene, mens de tre andre jentene ble mishandlet nok en natt. Den tredje kvelden kom de tre jentene ut av lugaren. De hulket uten å si et eneste ord.

Kapteinen og mannskapet, som ifølge passasjerene hadde drukket alkohol og røykt marihuana, krevde nye ofre, men kvinnene nektet. Kapteinen ble rasende og truet med å kantre båten hvis ikke kvinnene adlød.

Like etter dyttet kapteinen roret med beinet, ifølge Jannat Ullah, en av de åtte AP har intervjuet. Deretter krenget båten voldsomt slik at passasjerene mistet balansen før den smalt inn i en bølge og kantret.

– Kapteinen la på svøm

I det mørke vannet skrek folk etter å bli reddet, etter Gud, etter barna sine. N var blant dem som greide å ta seg opp på skroget av båten. Enda en gang hadde hun overlevd. De tre jentene som ble mishandlet sammen med henne, greide det ikke.

Muhammed Amin forteller at han så kapteinen og tre av mannskapet svømme bort.

Neste morgen ankom en liten fiskebåt, som brakte seks mennesker i land. De var som var igjen, opplevde at høye bølger fikk båten til å gå rundt igjen, og enda flere mennesker havnet i sjøen og druknet.

Det regnet, noe som reddet de overlevende fra å tørste i hjel. Men da de måtte tilbringe nok en natt på sjøen, var det klart at enda flere kom til å dø. Blant dem var Rahena Begums ni år gamle datter, som sluttet å puste. Passasjerene ba før de lot barnekroppen gli ut i havet.

Cirka en halvtime senere ankom endelig redningsskipet, ifølge Rahena.

Siden har levningene av tolv kvinner og tre barn blitt funnet utenfor kysten av Aceh, ifølge UNHCR.

Selv om fiskebåten reddet seks mennesker om morgenen den 20. mars, ble det kveld før indonesiske myndigheter iverksatte en redningsaksjon. Ved lunsjtid dagen etter ble redningsarbeidet avsluttet.

Ibnu Harris Al Hussain, som leder redningstjenesten i Banda Aceh, sier at redningsskipet ble sendt ut like etter at de fikk vite om båten.

– Det viktigste var at vi sørget for å bringe dem i sikkerhet etter at de ble funnet, skriver Hussain i en melding til AP.

Tre fra mannskapet pågrepet

Knapt to uker senere, den 2. april, opplyste politiet at de hadde pågrepet tre besetningsmedlemmer, samt en fjerde mann som ikke var på båten. De er siktet for menneskesmugling og risikerer opptil 15 års fengsel. Politiet leter fortsatt etter resten av mannskapet, deriblant kapteinen, som ifølge politisjef Andi Kirana i Vest-Aceh har flyktet til Malaysia.

Politiet vurderer ikke å reise drapstiltale, ifølge Kirana. Grunnen er at de tror kantringen var en ulykke.

Men N og de andre passasjerene tror katastrofen var en overlagt hevn fra en sadistisk kaptein og mannskapet hans. Og derfor bør straffen være den samme som forbrytelsen.

– De torturerte oss. De behandlet oss som dyr. Vi vil at myndighetene behandler dem som dyr, sier N.

Ifølge politisjefen vurderer heller ikke politiet å tiltale dem for voldtekt ettersom de ikke har fått rapporter om seksuelle overgrep. Men ifølge N har politiet aldri avhørt henne.

Tolvåringen håper fortsatt å komme seg til Malaysia, der en mann ønsker å gifte seg med henne. Da vil hun kanskje endelig bli fri, men i realiteten er det ofte slik at barnebruder fra rohingya-folket blir mishandlet av sine ektemenn.

Enn så lenge har hun ikke noe annet valg enn å kjempe for overleve enda en dag.

– Jeg vil ikke lide mer, sier hun.