Salman, som er Saudi-Arabias de facto leder, tok imot Sullivan i byen Dhahran, melder landets statlige nyhetsbyrå søndag.

Møtet fant sted lørdag. Der diskuterte de to en nær ferdigskrevet versjon av et utkast til en strategisk avtale mellom USA og Saudi-Arabia. De diskuterte også behovet for å finne det rette sporet til å få på plass en tostatsløsning for Israel og palestinerne. Videre diskuterte de hvordan Gaza-krigen kan stanses og hvordan man kan tilrettelegge for større tilgang på humanitær hjelp, står det i en uttalelse.

Sullivan skal på reisen også besøke Israel der han skal møte statsminister Benjamin Netanyahu for å diskutere bilaterale og regionale saker, blant annet Gaza og forsøket på å få på plass varig fred og bedre sikkerheten i Midtøsten.