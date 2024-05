Tiltaket har vært en stor satsing for Sunaks regjering. Formålet er å håndtere en rekordstor tilstrømming av migranter som forsøker å krysse Den engelske kanalen for å ta seg til Storbritannia.

Sunak kunngjorde onsdag at det skal holdes valg i Storbritannia 4. juli, og torsdag understreket han overfor BBC at flyet med migranter vil lette, og han sa at forberedelsene alt er i gang.

Rwanda-planen har fått stor kritikk fra menneskerettsgrupper, og den har blitt møtt med motstand i rettsvesenet. Utsettelsen til etter valget betyr at det kan komme til å bli med planene. Det konservative partiet sliter på målingene.