Selskapet kunngjorde tiltaket torsdag. Grepet kommer etter at amerikanske myndigheter har pålagt Tiktoks kinesiske eiere å se seg ut av selskapet i USA – eller å bli ilagt et forbud.

Tiktoks nye retningslinjer skal ramme medier med statlig tilknytning som prøver å nå målgrupper utenfor sitt hjemland med budskap om «aktuelle globale hendelser og anliggender. Dette gjelder innhold som ville ha dukket opp i plattformens «For deg»-strøm.

Videre nektes kontoene til slike aktører å annonsere «utenfor landene der det primært har tilknytning».

Tiktok definerer statlig tilknyttede medier som de «hvor publisert redaksjonelt materiale eller beslutningsprosesser kontrolleres eller påvirkes av en regjering».

Samtidig kunne Tiktok opplyse at selskapet i årets fire første måneder har identifiser og stoppet 15 påvirkningsoperasjoner med over 3000 tilknyttede kontoer. Blant annet oppgir selskapet å ha stoppet et nettverk som prøvde å påvirke indonesiere i forkant av landets presidentvalg, og et annet som forsøkte å påvirke innenriksdebatten i Storbritannia.