Ballongene, også omtalt som luftskip, ble omtalt i russiske medier forrige uke, ifølge den finske kringkasteren Yle. Farkostene skulle angivelig tas i bruk for å overvåke utlendinger som prøver å ta seg over grensa til Finland.

Den finske grensevakten sa først til Yle at de ikke hadde sett noen ballonger, men mandag meldte kringkasteren at farkostene var observert. Oberst Mikko Lehmus fortalte at russerne bruker ulike typer luftfartøyer til overvåking, nå også ballonger.

Ifølge Lehmus er det snakk om ballonger som er festet til bakken med tau så de holder seg på ett sted. Han påpeker at det ikke finnes noe forbud mot å følge med på naboland fra eget territorium.