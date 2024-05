Minst 45 mennesker ble drept i det israelsk luftangrepet mot en teltleir for internt fordrevne i Rafah søndag.

Israels president Benjamin Netanyahu sa mandag at angrepet i Rafah var en «tragisk ulykke».

Utenriksminister Espen Barth Eide mener det er svært alvorlig at Israel trosset ordren fra Den internasjonale straffedomstolen ICJ og igjen angrep Rafah. Angrepet skjedde to dager etter at ICJ beordret en stans i angrepene mot Rafah.

– EUs utenriksråd kommer i dag til å diskutere eventuelle reaksjoner fra EU på nettopp at Israel har ignorert et eksplisitt pålegg fra domstolen. Vi kommer til å følge nøye med på hva EU gjør i dag, sa utenriksministeren til NTB mandag.