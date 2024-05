Uværet traff regionen kjent som Southern Plains sent lørdag. Området omfatter blant annet deler av Texas og Oklahoma.

Den kraftige stormen har forårsaket store skader. Vinduer har blitt knust i storbyer som Houston, hus revet opp av vinden og trær, strømmaster og strømlinjer blåst over ende.

Utover mandagen er det også ventet sterk vind og hagl idet uværet beveger seg østover, ifølge National Weather Service (NWS).

I løpet av helgen mistet åtte mennesker livet i nordvestlige Arkansas som følge av ekstremværet. I Kentucky døde to mennesker, hvorav en mistet livet da et tre veltet over et hus.

En tornado kostet også sju mennesker livet i Valley View-området nord for Dallas i Texas. I tillegg ødela tornadoen flere hjem og en bensinstasjon, og kastet biler over ende på motorveien.

Også i Oklahoma, Texas nabostat, er minst to mennesker bekreftet døde som følge av tornadoer.

Tornadoer er relativt vanlige i USA, spesielt i sentrale og sørlige deler av landet.