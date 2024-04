Selv Storbritannias statsminister Rishi Sunak har kalt det «et av de største justismordene i britisk historie», noe den britiske gjenopptakelseskommisjonen er hjertens enige i. Kong Charles har trukket tilbake en ridderorden som ble delt ut til postens eksdirektør. Og flere titalls tidligere postmestre er blitt rikskjendiser for å ha delt sine historier.

Likevel er det langt igjen før aksjonsleder Alan Bates og de andre, nærmere 1000 postmesterne som er rammet av Horizon-skandalen er fornøyd.

– Postvesenet kan ikke reddes, sa Bates onsdag i et klipp som ble gjengitt av The Independent. Utfallet kom under en høring i den uavhengige, regjeringsoppnevnte granskningen av skandalen.

Dramaserie skapte oppmerksomhet

Skandalen har blitt kjent for de fleste briter gjennom TV-dramaet «Mr. Bates vs. the Post Office», som fikk opp mot ti millioner seere da det ble sendt over nyttår – og som nå er tilgjengelig i Norge. Men saken begynte allerede før årtusenskiftet.

I 1999 innførte det britiske postvesenet Post Office IT-systemet Horizon fra Fujitsu, for å bistå med regnskap og varetelling. Det kom raskt klager fra postmestere rundt om i Storbritannia: Horizon kom med tall som de ikke kunne forstå stemte overens med virkeligheten. Programmet hevdet at tusenvis av pund hadde gått tapt.

Postmesterne ble anklaget for underslag, bedrageri og tyveri. Minst 983 postmestere ble rettsforfulgt, mange av dem av postvesenet selv, skriver BBC.

Fire begikk selvmord

236 av dem endte i fengsel, ifølge The Guardian. Færre enn halvparten av disse har fått dommene opphevet.

Til sammen ble minst 4000 personer skadelidende, når man teller med alle de pårørende av. Mange mistet jobben, andre måtte erklære seg personlig konkurs eller mistet hjemmet sitt, familier ble ødelagt. Og, ikke minst – minst fire tok sitt eget liv.

Bates selv overtok et postkontor i Nord-Wales i 1998. Fem år senere var det slutt, han hadde fått sparken etter at Horizon hevdet penger hadde forsvunnet fra postkontoret. Sparepengene hans var tapt.

– Du er den eneste

– Men ulikt mange andre postmestre, som følte på et enormt press, nektet Bates å ta ansvar. Han tok opp bekymringer rundt falske tap, og prøvde å slåss, skriver BBC.

I 2009 kom den første mediesaken i Computer Weekly. Bladet luktet et scoop, men fikk ikke gjennomslag for det i riksmediene, skriver The Guardian.

Flere ble imidlertid klar over at de var langt fra alene. Postmestre over hele Storbritannia hadde ringt inn til Fujitsu og fått samme beskjed: «Du er den eneste som har dette problemet.»

Langsom opprulling

Post Office lovet en uavhengig revisjon av problemet. Samtidig begynte enkelte parlamentarikere å interessere seg for saken. Det neste tiåret ble saken langsomt rullet opp. Administrerende direktør Paula Vennells i Post Office måtte svare på spørsmål fra parlamentarikerne, revisorene fant noen feil, og noen flere avisartikler begynte å dukke opp i mediene.

Vennells sto fast på at det ikke fantes noen mulighet for at Fujitsu kunne gå inn i Horizon-tallene. Det er et kritisk viktig argument for postmesterne, som mener de ikke kan ha eneansvar for økonomiske tap hvis tallene kan påvirkes utenfra. Hun risikerer nå sanksjoner fra parlamentet, ettersom mye tyder på at hun ikke fortalte sannheten, skriver Financial Times.

Søksmål

I 2017 gikk til sammen 555 postmestre til søksmål mot Post Office. De fikk kompensasjon på 58 millioner pund – nær 800 millioner kroner – der kun 12 millioner tilfalt postmesterne. Viktigere for dem var det at seieren også ga dem retten til å få sine straffesaker gjenopptatt.

I 2021 beordret regjeringen en uavhengig granskning, som fortsatt pågår. I mars begynte parlamentet å behandle et forslag som frikjenner alle postmesterne, noe som regjeringen ønsker å få gjennom før sommeren, skriver Reuters. Og flere statlige kompensasjonsordninger er blitt opprettet.

– Ynkelig

Aksjonsleder Bates valgte imidlertid å avslå et kompensasjonstilbud på 600.000 pund i januar og kalte tilbudet «ynkelig».

– Jeg ser ikke noen slutt på det, sa Bates i februar.

Spørsmålene er mange: Skal Fujitsu holdes ansvarlige? Hva slags konsekvenser kan dette få for postens økonomi? Og hva kan man egentlig gjøre for å unngå at dette skjer igjen?

Og nettopp derfor er det ingen løsning på horisonten i Horizon-skandalen.