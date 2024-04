Budskapet er gitt på den israelske militærradioen Galatz, ifølge Haaretz.

Også jordanske fly har ifølge Reuters vært på vingene for å avskjære flere droner. Nyhetsbyråene AP, AFP og Reuters har meldt om lyden av eksplosjoner over blant annet Jerusalem, der den israelske regjeringen har hovedsete, og over Jeriko på den okkuperte Vestbredden.

Israelske medier melder imidlertid at det primært er lyden av luftvern som stanser raketter og droner, og ikke lyden av vellykkede angrep mot mål på bakken.

I uttalelser gjengitt av Reuters like etter klokka 2 norsk tid melder det israelske militæret at Iran har sendt mer enn 200 droner og raketter, og at mange titalls droner er skutt ned. Videre heter det at aksjonen ikke er over, og at det fortsatt er innkommende angrep.

En jente er såret etter de iranske angrepene, og det har blitt forårsaket lettere skader på et israelsk militæranlegg, opplyser IDF videre.