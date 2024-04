– Det hadde vært en fest i området da mannen gikk ut og konfronterte ungdommene utenfor boligen sin, sier politiets jourhavende til Aftonbladet.

Ifølge politiet ble mannen angrepet av mellom sju og ni ungdommer. Skadene hans beskrives som alvorlige, men ikke livstruende. Han ble kjørt til sykehus i ambulanse.

Hendelsen skjedde i et boligområde i Hässelby, nordvest for Stockholm. Det var mannens kone eller samboer som varslet politiet. De rykket ut med betydelige styrker, og et helikopter deltok i jakten på gjerningsmenn.

Flere personer ble avhørt av politiet på stedet, men de ble deretter løslatt igjen.