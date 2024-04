Rundt 3000 sivile flyktet over grensa til nabolandet som følge av kampene, men ifølge thailandske myndigheter har mange av dem siden returnert.

Bilder i sosiale medier viser regjeringssoldater som heiser Myanmars flagg i en militærbase som tidligere var kontrollert av Karen National Union (KNU) og deres væpnede gren Karen National Liberation Army (KNLA).

En talsperson for KNU sier at deres soldater bare midlertidig har trukket seg ut av Myawaddy, som er et knutepunkt for handel mellom Myanmar og Thailand.

– KNLA vil knuse militærjuntaens styrker og deres støttespillere som har marsjert inn i Myawaddy, sier Saw Taw Nee.

De militære i Myanmar grep makten i et kupp for tre år siden, men er nå under økende press fra en rekke geriljagrupper i landet og har mistet kontroll over flere sentrale grenseområder.