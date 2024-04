– I disse turbulente tider er det et håpefullt tegn at det nå er signaler fra Republikanerne i USA om at støtte til Ukraina kan vedvare i stor skala, sier utenriksminister Annalena Baerbock.

En stor politisk floke i USA viste tegn til å løsne da speakeren i Representantenes hus onsdag la fram forslag til separate støttepakker for Ukraina, Israel, Taiwan, og USAs allierte i Stillehavet. Støttepakken til Ukraina er på 60,84 milliarder dollar, tilsvarende over 671 milliarder kroner.

Senatet vedtok allerede i februar en støttepakke til Ukraina, Israel og Taiwan med en samlet ramme på 95 milliarder dollar, i overkant av 1000 milliarder kroner. Men det har drøyd med å få Representantenes hus, der Republikanerne har flertall, til å stemme over støtten.

Den republikanske speakeren Mike Johnson sier at forslagene utgjør betydelige forbedringer. De skal stemmes over lørdag.

– Vi er ikke verdens politi, men vi skal gjøre det rette, sier han i et intervju med CNN.

Johnson tar stor politisk risiko ettersom flere republikanere er misfornøyd med forslaget som speakeren går i bresjen for. Selv sier Johnson til Fox News at alle skal stemme etter egen overbevisning.