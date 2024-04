Erstatningen heves med 96.600 danske kroner, til en total sum på 210.800 danske kroner. Det tilsvarer over 332.000 norske kroner.

Mannen, som i dag er rundt 40 år, kom til København fra Hellas i 2016, to dager etter et bombeangrep i Zaventem i Brussel.

Han var sammen med en annen mann, og begge var på vei til et bryllup i Sverige da de ble pågrepet av dansk politi på flyplassen i København. Ifølge politiet gjaldt mistanken forberedelser til en terrorhandling i Danmark.

Statsadvokaten valgte imidlertid å henlegge saken etter to måneder, og mannens kamerat ble løslatt. Mannen satt derimot fengslet i ytterligere en måned som følge av en siktelse for menneskesmugling. Siden har begge blitt tilkjent erstatning for varetektsfengslingen.

Erstatningen var opprinnelig lavere ettersom byreten, den danske tingretten, mente mannen selv hadde noe av ansvaret for hendelsen. Han hadde nemlig reist til Danmark med et falsk pressekort og passbilder.

Et flertall i landsreten, den danske lagmannsretten, mener imidlertid at mannen ikke selv bærer skyld.

Selv sier han at terrormistanken har hatt store konsekvenser i etterkant, blant annet ved at han ikke kan krysse grensene i Europa uten å bli trukket til side og avhørt om anklagene.