– Det er med stor sorg at jeg har mottatt meldingene om at mer enn 21 mennesker har mistet livet etter et ras i Ng'alita-gruva i Bariadi-distriktet i Simiyu-regionen, opplyser president Samia Suluhu Hassan på X/Twitter.

Redningsarbeidere fortsetter å lete i ruinene etter personer som kan sitte fast.

Det er foreløpig uklart når ulykken inntraff.

Tanzania og de østafrikanske nabolandene Kenya, Somalia og Etiopia har alle slitt med oversvømmelser forårsaket av styrtregn i forbindelse med El Nino-uværet.

I forrige måned omkom 76 mennesker i et jordskred i byen Katesh i nord i Tanzania.