Oppgradering av nødstrømssystemet ved det russiskkontrollerte kraftverket nær fronten i Ukraina skal hindre en ulykke ved det som er Europas største kjernekraftverk.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har bedt det russiske operatørselskapet om å sette opp et system som automatisk kobler inn reservestrøm dersom hovedforsyningen svikter.

Kraftverket produserer for tiden ikke strøm, men må hente strøm utenfra for å sikre den kontinuerlige kjølingen av reaktorene. Det har allerede vært flere midlertidige strømbrudd som følge av krigen i Ukraina.

IAEA-sjef Rafael Grossi sier han er fornøyd med forbedringene, men sier han er bekymret for vedlikeholdet ved kraftverket under den russiske operasjonen. Han påpeker at driftsselskapet ikke har tatt hånd om en lekkasje som førte til at borsyre lekket ut fra kjølesystemet.

– Lekkasjer som dette kan oppstå under driften av et kraftverk. Men det krever riktig og rask respons for å hindre større og potensielt mer alvorlige konsekvenser, sier Grossi.

Grossi sier samtidig at byråets inspektører i to uker ikke fikk tilgang til hallene med reaktor 1, 2 og 6.

– Det er første gang IAEA-eksperter ikke har fått tilgang til reaktorhallen til en enhet som er stengt ned og kald, sier Grossi. Han forklarer at dette er områder der reaktoren og det brukte atombrenselet befinner seg.

– Vårt team vil fortsette å be om tilgang, sier Grossi, som selv har besøkt kraftverket tre ganger siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina for nesten to år siden.

Inspektørenes tilgang til turbinhallene ved kraftverket var også begrenset-