Lederen i nasjonalforsamlingen, Szymon Holownia, har fordømt handlingen og sier at det ikke vil være noen toleranse for antisemittisme og fremmedfiendtlighet i forsamlingen.

Polske TVN24 har en video av politikeren Grzegorz Braun som bruker brannslokkingsapparatet mot lysestaken, som sto utstilt i en hall i nasjonalforsamlingens bygning og tent i forbindelse med den jødiske høytiden hanukka. Han sprayet også en kvinne i ansiktet, viser videoen, da hun prøvde å stoppe ham.

Polens påtroppende statsminister Donald Tusk har kalt Brauns handlinger en skam og sier slikt aldri skal skje igjen.

Braun har tidligere feilaktig hevdet at det fins et komplott for å gjøre Polen til en jødisk stat.