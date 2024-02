Basen Abbott vil bygge skal ligge i byen Eagle Pass.

Det har vært en bitter politisk konflikt mellom Det hvite hus og Texas om hvem som har rett til å håndheve grensekontrollen og stanse de mange innvandrerne som forsøker å ta seg til USA. Grenseovergangen ved Eagle Pass står i konfliktens sentrum.

Texas har utplassert soldater fra delstatens nasjonalgarde på grensen og satt opp piggtråd og lagt ut flytende sperringer i elva Rio Grande for å hindre migranter i å krysse. Tidligere i februar dro en kolonne med banneret «Take Our Border Back» til området for markere sin motstand mot immigrasjonen.