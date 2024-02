Scholz viser til at «det vi ble enige om helt fra starten» også «gjelder i framtida».

– Nemlig at det ikke skal være soldater på ukrainsk jord som er sendt dit fra europeiske land eller Nato-land.

På et toppmøte i Paris mandag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at han ikke vil utelukke muligheten for å sende bakkestyrker til Ukraina. Han la til at det ikke var enighet om noe slikt på dette stadiet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg understreket tirsdag at Nato ikke har noen planer om å sende styrker til Ukraina.