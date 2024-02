Tirsdag skal parlamentet stemme igjen over den endelige lovpakken etter at parlamentet og EUs ministerråd ble enige om et endelig utkast i november.

Men nå er framtiden for naturrestaureringsloven, som utgjør en viktig stolpe i EUs grønne giv, høyst usikker etter at EPP mandag kunngjorde at de ikke lenger støtter loven.

Det vil i tilfelle bety en kraftig smell for EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som med et nødskrik greide å få flertall i parlamentet for loven i fjor.

Rasende bønder

Men nå har rasende bondeopprør over hele unionen helt kaldt vann i blodet på EPPs konservative parlamentarikere. Mandag blokkerte nærmere 1000 traktorer EU-hovedkvarteret i Brussel.

Bøndenes stemmer teller også stort i det kommende EU-valget i juni.

– Loven er dårlig skrevet og leverer ikke sakene. Vi må be våre bønder produsere mer, ikke mindre, sa EPP-leder Mannfred Weber på en pressekonferanse tirsdag.

Saken skal stemmes over rundt klokka 12 tirsdag.

Støtter ikke endringer

Naturrestaureringsloven stiller krav om tiltak for minst 20 prosent av alt land og vann i EU innen 2030. Innen 2050 skal hele økosystemet tilfredsstille spesifikke miljøkrav.

Den mer konservative partigruppa ECR har lagt fram i alt seks endringsforslag, som i stor grad medfører en utvanning av loven.

På spørsmål fra NTB om EPP kan tenkes å si ja til loven dersom endringsforslagene blir vedtatt, svarer Weber et klart nei.

– Vi støtter ikke ECRs endringer, sier han.

EPP er den største gruppa i EU-parlamentet med 275 av 705 representanter.

Kan gå begge veier

En kilde i parlamentet sier til NTB at avstemningen er helt åpen. Det kan svinge begge veier, sier han.

Garcia Perez, som leder for den nest største gruppa i parlamentet, sosialdemokratiske S & D, sier han håper loven går igjennom.

– EPP har en populistisk holdning. De bruker falske argumenter om bøndene, sier han.