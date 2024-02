Planen skal presenteres av justisminister Adam Bodnar på et møte i Brussel.

Bakgrunnen for saken er at den forrige polske regjeringen ble anklaget for å undergrave dommernes uavhengighet.

For å presse regjeringen til det nasjonalkonservative partiet PiS, startet EU en prosess som kunne ha resultert i sanksjoner mot Polen.

Den nye EU-vennlige polske regjeringen overtok makten i midten av desember. Bodnar sa nylig at den polske grunnlovsdomstolen ideelt sett bør gjenoppbygges fra grunnen av.

Ministeren håper planen som nå legges fram, vil føre til at EU innstiller prosessen som kunne ledet til sanksjoner.