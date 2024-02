Foreningen for krisesentrene sier rapporten er den første storstilte sammenfatningen av alle beretningene om voldtekt i angrepet.

Hamas har nektet for at dette skjedde, men lederen for foreningen, Orit Sulitzeanu, sier at rapporten fjerner all tvil om hva som skjedde.

– Taushet er ikke lenger en mulighet. Vi forventer at internasjonale organisasjoner tar et klart standpunkt, sier Sulitzeanu.

Organisasjonen skriver at systematisk og målrettet seksuell mishandling mot kvinner fant sted i angrepet. Også menn og barn ble ofre for seksualisert vold, ifølge rapporten.