Spesialaktor Jack Smith ba torsdag om at rettssaken starter 8. juli. I rettsdokumenter sendt inn før et rettsmøte fredag om en mulig utsettelse skriver Donald Trumps advokater at ekspresidenten mener det ikke er mulig «å gjennomføre en rettferdig rettssak i år i tråd med grunnloven».

Mens Trumps bekymring og ønske om å slippe en rettssak i år sto på første side i dokumentene, foreslår advokatene på side sju at rettssaken kan starte 12. august.

Dommer Aileen Cannon har tidligere utsatt flere frister i forbindelse med saken. Hun skal fredag vurdere om hun også skal utsette hovedforhandlingen, som i utgangspunktet er planlagt å starte 20. mai.

Trump, en personlig rådgiver og en forvalter ved eiendommen Mar-A-Lago er tiltalt i saken. Alle har erklært seg ikke skyldige. For Trumps del er tiltalen på 40 punkter, der han anklages for å ha beholdt hemmeligstemplede dokumenter som berører rikets sikkerhet etter at han forlot Det hvite hus. Han anklages også for å ha hindre myndighetene i år hente dokumentene fra eiendommen hans i Florida.