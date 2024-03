Det var et soleklart flertall i energi- og handelskomiteen i Representantenes hus som stemte for lovforslaget torsdag. Med stemmesifrene 50–0 skal lovforslaget stemmes over blant samtlige representanter.

Tiktok er svært populært i USA, men også meget omstridt på politisk nivå. Amerikanske politikere har satt spørsmålstegn rundt koblinger mellom appen og den kinesiske regjeringen.

Skulle lovforslaget gå gjennom, vil det gi eierselskapet Bytedance mindre enn fem måneder på å selge selskapet. Om ikke det skjer, vil det bli ulovlig for selskaper som Apple og Google å tilby appen, skriver CNN.

Skulle Tiktok bli ulovlig, vil det påvirke 170 millioner amerikanske brukere. Tiktok har gått til motaksjon mot komiteens vedtak. De prøver å mobilisere brukerne sine gjennom fullskjermannonser, hvor de advarer om at dette er et inngrep som strider med ytringsfriheten.

– Dette vil påvirke millioner av selskaper, ødelegge inntekten til utallige innholdsskapere rundt om i landet og hindre artister fra å nå ut til sitt publikum, heter det i varselet fra Tiktok.