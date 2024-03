Den formelle siktelsen ble kjent da den 17 år gamle gutten ble fremstilt for fengsling tirsdag ettermiddag. Han er siktet for å ha drept jenta med slag. Politiet har funnet det de mener er et drapsvåpen.

17-åringen nekter skyld for drap, men erkjenner skyld for vold med døden til følge, opplyser forsvareren hans.

Fengslingsmøtet er lukket for presse og publikum.

Rask pågripelse

Jenta ble funnet med store skader ved et varmeanlegg i småbyen Hjallerup på Nord-Jylland mandag kveld. Etterforskningsleder Frank Olsen sier det var jentas foreldre som fant henne.

– Det var moren som ringte 112. Vi fikk alarmen klokken 22.12, forteller Olsen.

En 17 år gammel gutt og en 13 år gammel jente ble kort tid etter pågrepet og siktet i saken.

Tirsdag morgen skriver politiet at den 13 år gamle jenta som var pågrepet, er løslatt, og at det ifølge deres undersøkelser ikke er noe som tyder på at hun har noe med forbrytelsen å gjøre.

Nære venninner

Etterforskningsleder Olsen sier 17-åringen har hatt et kjæresteforhold til den avdøde jenta, men at dette nylig tok slutt. De to jentene beskrives som nære venninner, som var sammen nesten daglig.

Han forteller at de tre tenåringene hadde vært på en ungdomsklubb sammen, og at politiet har fått opplyst at stemningen var god.

– Når de begynner å forlate ungdomsklubben tidlig på kvelden, mister venninnen kontakten med avdøde. Derfor går hun tilbake for å lete. Hun møter 17-åringen, og de får også kontakt med foreldrene, sier Olsen.

Foreldrene og tenåringene lette både sammen og hver for seg.

Olsen sier den 13 år gamle jenta først ble pågrepet fordi hun var sammen med 17-åringen i en bolig da han ble pågrepet.

– På stående fot var vi ikke i stand til å kartlegge bevegelsene deres, og det var et mistankegrunnlag som gjorde at vi valgte å pågripe og sikte begge for drap, forklarer han.

Kriseberedskap

Ordfører Mikael Klitgaard i Brønderslev kommune sier saken er dypt tragisk.

– Vi har en kriseberedskap, og den er iverksatt. Det er dypt tragisk, sier han til dansk TV 2.

Han sier videre at både drapsofferet og den 13 år gamle jenta som nå er løslatt, gikk på samme skole.