Det russiske forsvarsdepartementet hevder at de drepte opp mot 25 soldater, og at en person ble tatt til fange. Ifølge departementet forsøkte soldatene å lande på hurtigbåter.

De skriver at de fikk tak i fire av båtene, men at en femte kom unna.

Ukrainske spesialstyrker har i en uttalelse sagt at noen av deres soldater døde heroisk under et kampoppdrag.

Hendelsen skjedde ved Tendra Spit, en sandbanke sør for Kherson. Ukrainske styrker har i månedsvis forsøkt å krysse Dnipro-elven for å ta seg til delen av Kherson-regionen som kontrolleres av russiske styrker.