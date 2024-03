– Vi støtter Palestina i å bli et formelt medlem av FN, sier Wang.

Han sier Gaza-krigen bør være en vekker for verden om at det palestinske folket lever under okkupasjon.

– Katastrofen i Gaza har minnet verden på det faktum at de palestinske områdene har vært okkupert i lang tid, og at det ikke lenger kan ignoreres, sier han.

– Det palestinske folkets ønske om å etablere et uavhengig land kan ikke lenger unngås, og den historiske urettferdigheten som det palestinske folket har lidd, kan ikke fortsette i generasjoner uten å bli korrigert.

Kina har tatt til orde for en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen siden krigsutbruddet mellom Israel og Hamas 7. oktober i fjor.

Historisk sett er Kina sympatisk overfor palestinernes sak og støtter en tostatsløsning på den israelsk-palestinske konflikten.

President Xi Jinping har bedt om en «internasjonal fredskonferanse» for å prøve å stanse krigføringen.