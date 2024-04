Alle som bodde på hoteller som måtte evakueres under brannene i juli i fjor, får tilbud om kuponger til en verdi av 300 til 500 pund som skal dekke hotellopphold i en uke på ny feriereise i år, skriver The Guardian.

– Opplegget er oppe og går, slik statsministeren lovte, sier Myron Flouris i det greske turistdepartementet. Han legger til at Hellas trolig er det første landet som lanserer et slikt opplegg.

Over 5000 personer har allerede tatt imot tilbudet, som gjelder i to perioder – fra nå til 31. mai og fra 1. oktober til 15. november.

Den greske regjeringen som ledes av statsminister Kyriakos Mitsotakis kom med løftet allerede noen dager etter at mange tusen mennesker måtte avbryte ferien og ble sendt hjem i en masseevakuering. De fleste var briter.

Mitsotakis sa at klimaendringer var et vesentlig bidrag til brannene, og at det må ventes flere slike branner i framtiden.