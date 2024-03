Ifølge Razvozjajev reddet piloten seg selv med fallskjerm og landet i sjøen rundt 200 meter fra kysten, hvor han ble plukket opp uskadd av en livbåt kort tid etterpå.

Razvozjajev har ikke opplyst om hva som forårsaket styrten.

Uverifiserte videoer i sosiale medier viser et fly i flammer som faller ned fra himmelen.

Russiske Telegram-kanaler meldte tidligere at et russisk jagerfly av typen Su-35 hadde styrtet nære Sevastopol. Ukrainske medier har spekulert i at flyet ved en feil kunne ha blitt skutt ned av russisk luftvern.

Sevastopol ligger sør på Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.