Slottet eies og benyttes privat av den britiske kongefamilien. Fra 4. juli til 11. august åpner det storslåtte bygget for omvisninger. Prisen er stiv – 100 pund, 1350 norske kroner – med det var intet hinder for at billettene ble utsolgt på 24 timer, ifølge CNN.

Balmoral var dronning Elizabeths favorittslott, og det var her hun døde 8. september 2022. Det benyttes primært som sommerresidens for de britiske kongelige.

Slottet ligger i Royal Deeside i Aberdeenshire. Det ble ferdigstilt i 1856.