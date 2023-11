I en TV-sendt uttalelse sier talsperson for militæret, Daniel Hagari, at israelske styrker har funnet et kommandosenter med et våpenarsenal, inkludert granater, selvmordsvester og andre eksplosiver i kjelleren på Rantissi-sykehuset.

– Vi fant også tegn som tyder på at Hamas holdt gisler her. Dette er for øyeblikket under etterforskning. Men vi har også etterretning som bekrefter det, sier Hagari.

Han viste opptak av det som så ut til å være provisorisk innkvartering, inkludert et lite kjøkken, samt en nærliggende tunnelsjakt som ifølge Hagari fører til huset til en Hamas-topp.

– Hamas tok hele dette området under sin kontroll og førte krig mot israelere fra dette sykehuset, fortsatte Hagari.

Rantissi-sykehuset er et barnesykehus som spesialiserer seg på behandling av kreftpasienter.