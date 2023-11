Streiken vil vare fra klokken 22 onsdag og vare til klokken 18 torsdag, melder fagforeningen GDL.

GDL og Deutsche Bahn har siden forrige torsdag forhandlet om en ny tariffavtale.

Fagforeningsleder Claus Weselsky har i en rekke intervjuer sagt at det trolig vil bli en form for streikehandling i løpet av forhandlingsperioden. Han har ennå ikke utelukket en streik i den travleste juletiden.

Deutsche Bahn har kommet med et tilbud om lønnsøkning på 11 prosent under en tariffavtale på 32 måneder. GDL krever en lønnsøkning på 555 euro per måned samt en inflasjonskompensasjonsbonus på opptil 3000 euro.