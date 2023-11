FN har oppfordret alle parter til å bidra til et fredelig valg, det første siden fredsbevarende styrker forlot det borgerkrigsherjede vestafrikanske landet.

George Weah (57) og Joseph Boakai (78) endte likt i den første valgomgangen 10. oktober. Ingen av dem kunne få absolutt flertall. Etter det har de to kjempet for å sikre støtte fra de 18 kandidatene som tapte i første runde.

Observatører forventer en tett omkamp i andre runde. I 2017 slo Weah Boakai med 61,5 mot 38,5 prosent av stemmene.

Gullballen

George Weah var bare marginalt foran i forrige måned, med 43,83 prosent mot Boakais 43,44 prosent.

Weah gikk inn i politikken etter en karriere som spiss for europeiske topplag, og er populær blant Liberias stort sett unge befolkning.

Han er den eneste afrikaneren som har funnet fotballens mest prestisjefylte individuelle pris, Ballon d'Or. Det skjedde i 1995.

George Weah var stort sett fraværende fra Liberia under borgerkrigene mellom 1989 og 2003, som førte til at mer enn 250.000 mennesker døde.

Noen velgere klager over at han ikke har klart å takle korrupsjon og forbedre livet for de fattigste i landet. Samtidig stiger prisene og befolkningen mangler de mest grunnleggende livsnødvendigheter.

Var visepresident

Joseph Boakai var visepresident fra 2006 til 2018 under Ellen Johnson Sirleaf, Afrikas første valgte kvinnelige president. Han har hatt ulike stillinger i staten og oljeindustrien.

Boakai sier at hans Unity Party vil redde landet fra dårlig styresett og korrupsjon.

Han har lovet å forbedre infrastrukturen, investere i landbruk og gjenopprette landets status, som fortsatt er i ferd med å komme seg etter 14 år med konflikt og en ebolaepidemi.