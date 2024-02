Uttalelsen ble offentliggjort etter at utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) møtte visestatsminister Ding Xuexiang i Beijing tirsdag.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua sa Ding under møtet at Kina er villig til å gi Norge store markedsmuligheter. Han skal også ha uttrykt håp om at Norge fortsatt vil sørge for at kinesiske selskaper bli behandlet «åpent, rettferdig og ikke-diskriminerende».

Ifølge Ding vil Kina dessuten sørge for mer kontakt på høyt nivå.

Eide hadde mandag samtaler med utenriksminister Wang Yi og lederen for kommunistpartiets internasjonale avdeling Liu Jianchao.

Til Shanghai

Etter møtet med Ding tirsdag, reiste Eide videre til Shanghai, der han skal møte norsk næringsliv og norske studenter.

Det er første gang en norsk utenriksminister besøker Kina siden 2018.

Kina har den siste tiden tatt en aktiv meglerrolle i flere konflikter. Blant temaene som Eide og Wang diskuterte mandag, var krigen på Gazastripen, krigen i Ukraina og konflikten mellom Myanmars militærjunta og en rekke opprørsgrupper.

Kina har tidligere bidratt til at Saudi-Arabia og Iran gjenopprettet diplomatiske bånd, og har også meglet fram en våpenhvile i et område av Myanmar som grenser til Kina.

Ønsker mer samarbeid

Etter mandagens møte offentliggjorde Kina en uttalelse der Wang sier at Kina og Norge bør trappe opp sitt praktiske samarbeid på ulike felter og at samarbeidet bør være preget av utvikling og nytenkning. Han sa også at forholdet mellom Norge og Kina er blitt mer modent og motstandsdyktig med årene.

Wang besøkte Norge i august 2020 og møtte da både daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og statsminister Erna Solberg (H). Da var koronapandemien det store temaet.

Han ble senere avløst av Qin Gang, som besøkte Norge i mai i fjor. Men Qins karriere som utenriksminister ble kort, og i juli var Wang tilbake i sin gamle stilling.