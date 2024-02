26 år gamle Karolina Shiino ble født i Ukraina, men har bodd i Japan siden hun var fem år. Da hun ble kronet som Miss Japan 22. januar satte hun i gang en stor debatt om hvorvidt hun, som en europeisk kvinne kan kalle seg japansk i et land som fortsatt er svært homogent og konformt.

Nå er det imidlertid en helt annen sak som gjør at hun sier fra seg tittelen. Ukebladet Shukan Bunshun meldte i forrige uke at Shiino har vært i et forhold med en gift lege. Innledningsvis bekreftet hun forholdet, men avviste at hun var kjent med ekteskapet hans. Senere innrømmet Shiino at hun var klar over sivilstatusen til sin elsker, og tilbød seg å si fra seg missetittelen og forlate modellbyrået hun jobber for.

– Jeg er svært lei for at jeg forårsaket så store problemer og oppførte meg slik overfor alle som har støttet meg, skrev Shiino på Instagram.

Hun har også beklaget overfor mannens familie og andre parter. Konkurransens administratorer har uttalt at tittelen ikke blir utdelt til noen andre.

Skandalen førte til en ny bølge med kritikk mot Shiino, på toppen av kritikken over at en hvit, europeisk kvinne vant missekonkurransen. Samtidig stiller mange spørsmål om hvorfor hun er den eneste som har fått kritikk i saken, mens mannen tilsynelatende har fått gå i fred.

I Japans mannsdominerte kultur holdes kvinner fortsatt til en høyere moralsk standard når det gjelder utenomekteskapelige forhold.