"National Sickie Day" kaller britene den første mandagen i februar. En statistisk undersøkelse fra advokatfirmaet ELAS slo i 2011 fast at dette er den dagen i året det er størst sannsynlighet for at arbeidstakere oppgir at de er syke, og at mange gjør det kun for å få fri fra jobben.

Ifølge avisa Daily Mail frykter millioner av arbeidsgivere over hele Storbritannia "sjuklingdagen", fordi såpass mange ikke møter på jobb. Det er også blitt en tradisjon å dele de dårligste unnskyldningene for å ikke møte opp.

Gode og dårlige grunner

ELAS har i år presentert noen av de verste unnskyldningene arbeidsgivere har opplevd å få, inkludert "min eneste arbeidsbukse er i vasken" og "hunden min har spist skoene mine". ELAS inkluderer også unnskyldninger de mener ikke holder vann, som "jeg er arrestert" og "jeg festet i natt og har ikke fått sove".

Eksperter understreker at det ikke er så rart om folk faktisk er syke, når det faktisk er høysesong for forkjølelser og influensa, som også er hovedårsaken som oppgis når folk ikke kommer på jobb. Andre vanlige årsaker er covid, migrene, forverring av sykdom, kvalme og fysisk skade.

På jobbjakt?

Ifølge forskning fra det psykometriske konsulentfirmaet Eras har 56 prosent av britene tatt seg en "sickie" det siste året - minst én litt dårlig begrunnet sykedag. Eras spekulerer i om folk bruker dagen til jobbsøking, etter en januar i tenkeboksen, midt i mørketiden og i kjølvannet av jule- og nyttårsfester.

Et fire av jobbintervju i hele februar gjennomføres nemlig på den første mandagen i måneden.