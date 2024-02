- Alt er veldig forvirrende. Hver dag jobber vi med den amerikanske siden, stort sett utenfor offentlighetens søkelys...vi jobber for å sikre at denne avgjørelsen blir tatt så snart som mulig, sa Kuleba på en pressekonferans i Kyiv.

Bakteppet er et republikanske folkevalgte i Senatet nekter å godta en pakke med ny bistand til Ukraina og Israel samt økt støtte til grensesikkerhet etter at ekspresident Donald Trump ba dem om å motsette seg den.

Ukrainerne har også advart om et desperat behov for å fylle lagrene av granatene som trengs for å forsvare frontlinjen mot Russland, Kuleba sa onsdag til EUs utenrikssjef Josep Borrell at han venter at EU mykner opp reguleringen og inngår langtidsavtaler med våpenprodusenter for å øke produksjonskapasiteten.