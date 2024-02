Den politiske opposisjonen motsetter seg beslutningen, som ble gjort kjent bare timer før valgkampen skulle starte.

President Macky Sall begrunnet utsettelsen med en pågående granskning av to dommere i forfatningsdomstolen.

Både EU, USA og tidligere koloniherre Frankrike har tatt til orde for at valget bør gjennomføres så tidlig som mulig for å unngå usikkerhet. Det må gå minst 80 dager fra kunngjørelsen av en valgdato til selve valget.

Søndag har politiet forsøkt å spre de demonstrerende folkemengdene, og de har blitt møtt med steinkasting i retur.