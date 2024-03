– Tusenvis av andre barn har blitt såret eller er ikke gjort rede for. De kan ligge under ruinene av sammenraste hus, sier Unicef-sjef Catherine Russell.

– Vi har ikke sett en slik dødsrate blant barn i nesten noen andre konflikter, sier Russell i et intervju med CBS-programmet «Face the Nation» søndag.

I tillegg lider mange barn i Gaza nå av sult og underernæring.

– Jeg har sett barn på sykehus som lider av alvorlig blodmangel og underernæring. Hele avdelingen var helt stille. For barna, babyene … de har ikke engang nok energi til å gråte, sier hun.

Søndag opplyste helsemyndighetene på Gazastripen at til sammen 31.654 mennesker er drept og over 73.600 såret siden krigen startet for over fem måneder siden.