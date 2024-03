Sumys militæradministrasjon skriver på Telegram at mer enn 4500 innbyggere i grenseområdene har blitt evakuert, men gir ingen tidsramme for når. Videre heter det blant annet at det jobbes med evakueringsruter.

Myndighetene i regionen har lenge meldt om daglige russiske angrep, men angrepene har intensivert seg det siste. I områdene nær landsbyen Velikopysarska nær grensa er tre personer drept og ytterligere 13 såret de siste dagene, ifølge militæradministrasjonen. Velikopysarska ligger kun noen kilometer fra landsbyen Kozinka på russisk side av grensa, der myndighetene denne uka meldte om et framstøt fra proukrainske styrker.

I en oppsummering skriver militæradministrasjonen at Russland rettet artilleriangrep mot 69 tettsteder og landsbyer i grenseområdene, og at det ble meldt om 378 eksplosjoner.