Den 87 år gamle paven som sliter med dårlige knær og pustevansker, var på plass ved alteret, men han droppet også å delta i kardinalenes prosesjon rundt obelisken på Petersplassen.

I stedet velsignet han palmebladene og olivengrenene som de troende bar, fra alteret.

Frans var ventet å holde prekenen midtveis under gudstjenesten, og den var delt ut på forhånd til pressen. Men da en assistent ga ham brillene for å lese den opp, gjorde han det klart at han ville avstå.

Men han leste bønner under gudstjenesten og kom til slutt med en lang appell om fred, der han sa han ba for dem ble drept i det «umenneskelige» angrepet i Moskva, og også ba om bønn for folket i Ukraina og i Gaza.

Etter gudstjenesten kjørte han flere ganger rundt Petersplassen i rullestol og hilste på noen av de 60.000 troende som var til stede.