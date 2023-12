Det nye regelverket, Digital Services Act (DSA), krever at selskapet av en viss størrelse blant annet blir underlagt ekstern og intern revisjon og at data skal deles med myndigheter og forskere.

I april fastslo kommisjonen at fem selskaper til Alphabet, to Meta-plattformer, to av Microsofts underbruk, X og Alibabas plattformselskap AliExpress er blant de 19 store sosiale plattformene som blir underlagt det nye regimet.

Disse selskapene blir pålagt ekstra innsats for å bekjempe desinformasjon, styrke sikkerheten og valgmulighetene til brukerne og innføre bedre beskyttelse for barn. Brudd på reglene kan straffes med opp til 6 prosent av omsetningen.

– Pornhub, Stripchat og XVideos har et brukeromfang som gjør at de kommer inn under det strenge regelverket i DSA. Det å skape et tryggere onlinemiljø for våre barn er en av hovedoppgavene til den nye loven, sa Breton onsdag.

DSA blir gjort gjeldende for store plattformer med mer enn 45 millioner brukere.

Det Canada-baserte selskapet Pornhub sier i en uttalelse at det per 31. juli i år hadde 33 millioner månedlige brukere i EU.