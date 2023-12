Målet med avtalen er å få mer kontroll på gjeld og underskudd, og dermed bedre motstå nye kriser. EU-landenes økonomi- og finansministre ble enige om dette onsdag.

Danmarks økonomiminister Stephanie Lose viser til at avtalen blant annet inneholder minimumskrav til gjeldsreduksjon. Danmark har satt avtrykk på avtalen, forteller hun.

– Det er en avtale som det har vært arbeidet med i lang tid. Det har vært vanskelige forhandlinger. Det er velkjent at det er motstridende synspunker mellom Nord-Europa og Sør-Europa, sier Lose.

Hun peker dermed på det som er en tradisjonell skillelinje mellom EU-landene.

Lose forventer at de nye reglene kommer til å endre på dette, slik at forskjellen mellom landene blir mindre.

Reglene som har vært på plass til nå, har i praksis ikke blitt håndhevet, delvis fordi de satte for høye krav til utsatte land om å redusere gjeld, og delvis fordi de medførte enorme sanksjoner mot land som ikke overholdt reglene.

EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis sier at de nye reglene er på et nivå som gjør at de kan håndheves.

– Sanksjonene er ikke noe vi er ivrige på å ta i bruk, men det er klart at det blir mulig nå, fordi bøtene blir lavere. Før var de så store at de var makroøkonomisk destabiliserende for land som allerede var i en vanskelig situasjon, sier Dombrovskis.