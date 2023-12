– Under bakkeoperasjonen i Khan Younis, aksjonerte IDF-styrker i dag mot Hamas-hovedkvarteret i sentrum av byen, inkludert organisasjonens etterretningskommandosenter, står det i en uttalelse fra IDFs talsmann Daniel Hagari.

Nyhetsbyrået DPA kunne natt til søndag ikke verifisere opplysningene.

Israel mistenker at Hamas-leder Yehya al-Sinwar nå skjuler seg i tunneler under Khan Younis. Hamas-hovedkvarteret har vært et av målene for bakkeoffensiven på Gazastripen.

IDF opplyser at styrkene også er i ferd med å ta kontroll over den nordlige delen av Gazastripen, der offensiven startet.

– Nord på Gazastripen setter vi inn innsatsen i Darj Tufah-området, Hamas' siste skanse av betydning på den nordlige Gazastripen, sier Hagari.

Han opplyser også at IDF lørdag utførte et stort angrep mot Hizbollah-mål i Libanon, nær grensen til Israel.

– Der utryddet vi tre terrorceller, sier Hagari, som varsler at angrepene mot Hizbollah kommer til å fortsette.

– Den sørlige delen av Libanon kommer ikke til bli som den var. I løpet av dagen identifiserte vi flere Hizbollah-oppskytinger fra Libanon mot Israel, der mange av dem falt ned på libanesisk område, sier Hagari.