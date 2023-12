I år er det gjennomført 24 henrettelser av dødsdømte i USA, og 21 personer ble dømt til døden. Det viser den årlige rapporten om bruken av dødsstraff i USA og som utarbeides av Death Penalty Information Center.

Det er flere amerikanere enn tidligere som synes bruken av dødsstraff blir gjennomført på en urettferdig måte. Ekspertene er likevel ikke sikre på om denne motstanden vil føre til at hele USA avskaffer dødsstraff.

– Noen forskere er optimister og tror dødsstraffen forsvinner snart. Jeg tror heller at vi vil se at gjennomføringen av dødsdommer vil gå ned. Men det er usannsynlig at dødsstraffen forsvinner i nær framtid, sier jussprofessor Eric Berger til nyhetsbyrået AP.

Fem stater håndhever dødsstraff

Det er opp til hver enkelt delstat å avgjøre om de skal ha dødsstraff eller ikke. I dag er det bare fem stater som aktivt tar livet av fanger i henrettelser. De fem er Texas, Florida, Missouri, Oklahoma, og Alabama.

En meningsmåling fra oktober viser at 50 prosent mener dødsstraffen blir gjennomført på en urettferdig måte. 47 prosent mener den administreres greit. Aldri før har så mange ment at dødsstraffen administreres urettferdig. Målingen er gjennomført hvert eneste år siden 2000.

– Delvis skyldes dette at flere unge og andre har blitt mer skeptisk til rettssystemet etter at George Floyd ble drept av en politimann i 2020. Det er en økende bekymring rundt dødsstraff også blant konservative lovgivere, sier professor Catherine Gosso ved Michigan State University’s College of Law.

Ikke enstemmig jury i Florida

Men ifølge jussprofessor Eric Berger er dødsstraffen dypt forankret i stater som Alabama, Florida, Oklahoma og Texas. Floridas guvernør Ron DeSantis innførte tidligere i år to nye lover som gir dødsstraff. Til tross for at høyesterett har forbudt dødsstraff i saker som gjelder voldtekt mot barn, er det innført i Florida. DeSantis har også opphevet bestemmelsen om at juryen må være enstemmig for å kunne idømme dødsstraff.

– Hvis du har begått en grusom forbrytelse, bør du bli idømt dødsstraff, sa guvernør DeSantis i mai da han kommenterte dødsstraffen for voldtekt mot barn.

Nektes dødelige kjemikalier

De store legemiddelselskapene har nektet å levere kjemikaliene som brukes ved henrettelser. Dette fordi de mener det kan gi dem dårlig omdømme å bidra til å ta liv istedenfor å redde liv. Mangelen på dødelige kjemikalier har fått enkelte delstater til å ty til nye og uprøvde metoder, eller å gjenoppta gamle, heter det i rapporten.

I januar 2024 skal Alabama gjennomføre den første henrettelsen noen gang ved å bruke nitrogengass. I juli ble Idaho den femte staten som godkjenner bruk av henrettelse ved skyting. Sist gang eksekusjonspelotongen ble brukt var i 2010.

Neppe nasjonalt forbud

Rapporten forteller også at 29 stater enten har avskaffet dødsstraffen eller satt den på pause. Professor Corinna Lain ved the University of Richmond School of Law sier til AP at hun tror vi i løpet av kort tid kan oppleve at så mange som 40 av de 50 amerikanske delstatene kan avskaffe dødsstraffen.

Et nasjonalt forbud krever at høyesterett avgjør saken. Det mener verken Corinna Lain eller andre eksperter er sannsynlig. Rapporten peker på at høyesterett bare har godtatt én av 34 anker om å bli fritatt for dødsstraff.

