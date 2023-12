Velsignelser fra katolske prester kan ikke skje i sammenhenger som ligner på bryllup eller en partnerskapsinngåelse, ifølge Vatikanet.

Læredokumentet gjør det tydelig at Den katolske kirkes lære er at ekteskapet er et sakrament og en livslang pakt mellom en mann og en kvinne.

Men et ønske om å lyse velsignelse over et likekjønnet samliv skal likevel ikke nektes kategorisk. Mennesker som søker Guds kjærlighet, bør ikke være gjenstand for «en utfyllende moralsk analyse», skriver Vatikanet. Prester må bedømme fra tilfelle til tilfelle hva som riktig.

I noen tilfeller er det riktig å velsigne mennesker uten å stille spørsmål, ifølge Vatikanet. Det å lyse velsignelse over et par som ikke er gift eller et likekjønnet par, er ikke nødvendigvis en anerkjennelse av deres samliv, ifølge læredokumentet.

Nyheten vekker oppsikt. Blant annet skriver den østerrikske avisen Kurier at det er «revolusjon i Roma», og flere omtaler saken som en radikal endring i Den katolske kirkens lære.