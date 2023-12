Kuwaitisk rikskringkasting avbrøt lørdag morgen ordinær sendeplan og sendte i stedet vers fra Koranen. Det ble tolket som et tegn på at et medlem av kongefamilien var død. Kort tid etter kom kunngjøringen.

Emiren ble innlagt på sykehus på grunn av akutte helseproblemer i slutten av november. Det er ikke kjent hva han led av.

I mars 2021 var han i USA for medisinske undersøkelser, men heller ikke da ble det oppgitt detaljer om helsetilstanden.

Sjeik Nawaf ble tatt i ed som Kuwaits emir etter at forgjengeren hans, sjeik Sabah, døde i 2020.

Mange sørget over Sabahs bortgang ettersom han var kjent for å være en dyktig diplomat som kjempet for fred.

Sjeik Nawaf var tidligere innenriks- og forsvarsminister. Da han ble utpekt som emir, var det regnet som ukontroversielt, og mange antok at regjeringstiden kom til å bli kort.

Nestemann i arverekken er sjeik Meshal al-Ahmad al-Jabar. Han er 83 år gammel og dermed etter alt å dømme verdens eldste kronprins.