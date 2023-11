Ifølge målingen fra TV-kanalen NOS får PVV 35 av de 150 mandatene i nasjonalforsamlingen.

– Nederlenderne har talt og sagt at de har fått nok. Vi skal demme opp for asyl-tsunamien, sa Wilders rett etter at valgdagsmålingen ble kjent.

– Vi må finne måter å leve opp til velgernes håp, til å sette nederlenderne først, sa han videre og la til at PVV ikke lenger kan ignoreres.

– Nå er tiden inne for partiene til å forsøke å inngå avtaler.

PVV har aldri vært i regjering siden det ble grunnlagt i 2006. Men under valgkampen gjorde partiet et betydelig byks på meningsmålingene etter at høyreliberale VVD sa at de ikke utelukket et samarbeid med dem.

Alliansen mellom det sosialdemokratiske partiet PVDA og miljøpartiet LG får 26 mandater, mens det sittende regjeringspartiet, høyreliberale VVD, får 23 mandater, ifølge valgdagsmålingen. Det nystiftede partiet NSC blir fjerde størst med 20 mandater.

I alt 26 partier stilte til valg til landets nasjonalforsamling. Men ingen er sterke nok til å alene vinne flertallet på 76 seter, så det ligger an til lange og krevende forhandlinger før en ny regjering er klar.

Statsminister Mark Rutte har sittet 13 år på posten og er Nederlands lengstsittende regjeringssjef. Men i sommer gikk regjeringen av etter sterk intern uenighet om asylpolitikken. Rutte har siden da ledet et forretningsministerium.