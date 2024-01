AfD-politiker Uwe Thrum fikk 47,6 prosent oppslutning i Saale-Orla-distriktet i Thüringen, mens CDUs kandidat Christian Herrgott fikk 52,4 prosent.

Valget fant sted like etter at over en million mennesker har deltatt i demonstrasjoner mot AfD over hele Tyskland.

Bakgrunnen er avsløringen av at to av partiets politikere deltok på et møte for å diskutere massedeportasjon av «uassimilerte innbyggere» til en «modellstat i Nord-Afrika».

Søndagens avstemming i Øst-Thüringen om en stilling som distriktsadministrator var det første valget siden demonstrasjonene i kjølvannet av det omstridte møtet.